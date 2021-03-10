Подозреваемого в педофилии парикмахера задержали в Махачкале

Парикмахера, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних клиентов, задержали в Махачкале. От его действий пострадали два мальчика девяти и 10 лет, которые пришли подстричься. Следователи возбудили уголовное дело.

Об этом сообщили на сайте СУ СК по Дагестану. В сообщении сказано, что следователи возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» против 47-летнего мужчины.

«По версии следствия, 6 марта 2021 года подозреваемый, находясь в помещении парикмахерской, расположенной в городе Махачкале, совершил иные действия сексуального характера в отношении двоих мальчиков в возрасте девяти и 10 лет, которые пришли к нему постричься», — уточнили в ведомстве.

В СК добавили, что подозреваемого оперативно задержали правоохранители. Суд уже арестовал мужчину на два месяца. Следователи продолжают расследовать уголовное дело и собирать доказательства преступления.