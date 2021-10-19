Подозреваемого в отравлении медведей в зоопарке задержали в Челябинске

Полиция установила личность человека, который подозревается в отравлении двух медведей в зоопарке Челябинска. Им оказался местный житель, он задержан. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Челябинску.

«Установлен и задержан местный житель, 1989 года рождения. Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — рассказала представительница ведомства РИА «Новости».

По ее словам, расследование уголовного дела продолжается. В МВД не уточнили, раскрыл ли задержанный мотивы действий.

В конце сентября ветеринарная служба зоопарка Челябинска сообщила об отравлении бурой медведицы Маши и бурого медведя Степана, животные погибли. Позже стало известно, что на территории зоосада была найдена сумку с расфасованным фаршем и вареным мясом. Тогда стала рассматриваться версия о преднамеренном отравлении.

По факту случившегося открыто уголовное дело по статье УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, повлекшее его гибель или увечье, совершенное в отношении нескольких животных».