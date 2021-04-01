Подозреваемого в ограблении школьника задержали в Кургане

В Кургане задержали 22-летнего мужчину, которого заподозрили в ограблении школьника. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Подозреваемый ограбил четвероклассника в минувший вторник, пригрозив ему заточкой. После произошедшего школьник обратился за помощью к прохожим, которые вызвали правоохранителей. Они поймали молодого человека. Оказалось, что его уже привлекали к ответственности за кражи. Возбуждено уголовное дело.