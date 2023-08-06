Криминал 06 августа 2023, 12:26 Подозреваемого в ограблении офиса микрокредитов москвича отправили под арест Суд Москвы арестовал жителя столицы, которого заподозрили в ограблении офиса микрокредитов

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Мужчину, подозреваемого в ограблении микрокредитной организации на Рязанском проспекте Москвы, заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По версии следствия, 46-летний мужчина зашел в офис организации и начал угрожать сотрудницам похожим на оружие предметом, чтобы те отдали ему все имеющиеся деньги.

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Девушки выполнили требования злоумышленника, он скрылся с места преступления с 19,5 тысячи рублей.

«При координирующей роли Кузьминской межрайонной прокуратуры личность мужчины установлена, он задержан. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в прокуратуре.

Сам подозреваемый признал вину в совершении преступления и пояснил, что пошел на грабеж из-за крупного долга.

Ранее в Москве арестовали мужчину, бросившего в салон иномарки страйкбольную гранату.