06 августа 2023, 12:26
Подозреваемого в ограблении офиса микрокредитов москвича отправили под арест
Суд Москвы арестовал жителя столицы, которого заподозрили в ограблении офиса микрокредитов
Мужчину, подозреваемого в ограблении микрокредитной организации на Рязанском проспекте Москвы, заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
По версии следствия, 46-летний мужчина зашел в офис организации и начал угрожать сотрудницам похожим на оружие предметом, чтобы те отдали ему все имеющиеся деньги.
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Девушки выполнили требования злоумышленника, он скрылся с места преступления с 19,5 тысячи рублей.
«При координирующей роли Кузьминской межрайонной прокуратуры личность мужчины установлена, он задержан. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в прокуратуре.
Сам подозреваемый признал вину в совершении преступления и пояснил, что пошел на грабеж из-за крупного долга.
Ранее в Москве арестовали мужчину, бросившего в салон иномарки страйкбольную гранату.
Прокуратура РФ
Ограбления
Москва 2023
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