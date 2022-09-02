Криминал 02 сентября 2022, 18:57 Поделиться Telegram

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Viber Подозреваемого в ограблении медцентра задержали в Петербурге

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В Санкт-Петербурге задержали жителя Твери, которого заподозрили в ограблении медицинского центра. Об этом сообщила Neva.Today.

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"Петроград" уточнил, что ограбление произошло на Заневском проспекте 19 августа. Следствие выяснило, что трое неизвестных зашли в медицинский центр и избили администратора, после чего вынесли из кассы 6600 рублей. Личности двух других подозреваемых устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.

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