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04 сентября 2022, 09:39

Стали известны личности погибших при восхождении на Ключевскую Сопку

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США не поддержали идею визовых ограничений для всех россиян

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Власти Энергодара заявили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

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04 сентября 2022, 08:52

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Пожилой инвалид погиб при пожаре в Костанайской области Казахстана

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04 сентября 2022, 07:48

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Десять человек пострадали в результате пожаров на севере Казахстана

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04 сентября 2022, 06:01

Российские войска уничтожили десант условного противника на учениях «Восток-2022»

Криминал

02 сентября 2022, 18:57

Подозреваемого в ограблении медцентра задержали в Петербурге

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В Санкт-Петербурге задержали жителя Твери, которого заподозрили в ограблении медицинского центра. Об этом сообщила Neva.Today.

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"Петроград" уточнил, что ограбление произошло на Заневском проспекте 19 августа. Следствие выяснило, что трое неизвестных зашли в медицинский центр и избили администратора, после чего вынесли из кассы 6600 рублей. Личности двух других подозреваемых устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.

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