Подозреваемого в ограблении магазина в Санкт-Петербурге задержали

Подозреваемого в ограблении магазина на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге задержали. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ведомство поступило извещение о том, что в магазине сработала сигнализация. На месте ограбления сотрудники задержали мужчину, который пробежал с украденными товарами мимо кассы. Он попытался покинуть место преступления. Подозреваемого передали полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.