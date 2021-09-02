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    02 сентября 2021, 18:21

    Подозреваемого в ограблении магазина в Санкт-Петербурге задержали

    Арина Бобкова

    Подозреваемого в ограблении магазина на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге задержали. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    В ведомство поступило извещение о том, что в магазине сработала сигнализация. На месте ограбления сотрудники задержали мужчину, который пробежал с украденными товарами мимо кассы. Он попытался покинуть место преступления.

    Подозреваемого передали полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.