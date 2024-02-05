05 февраля 2024, 14:16
Подозреваемого в ограблении магазина техники на Звенигородской улице задержали в Петербурге
Петербургские полицейские задержали 35-летнего жителя Красносельского района, которого подозревают в ограблении магазина техники на Звенигородской улице. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на МВД Медиа.
Предположительно, 20 января мужчина зашел в магазин и открыто украл два роутера, к тому же оттолкнул женщину-продавца, которая пыталась его остановить. Она получила травмы и обратилась за медицинской помощью. Петербуржца задержали и заключили под стражу.
Преступления
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