Криминал 04 сентября 2023, 13:11 Подозреваемого в ограблении квартиры артистки Рутберг задержали в Москве — СМИ РИА «Новости»: в Москве задержали подозреваемого в ограблении квартиры Рутберг РИА «Новости»

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Сыщики задержали в Москве подозреваемого в ограблении квартиры народной артистки России Юлии Рутберг. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, ущерб от кражи составил почти 2,5 миллиона рублей. Сама Рутберг рассказала, что ее столичную квартиру обворовали, пока артистка находилась на гастролях в Иркутске. Уточняется, что по подозрению в ограблении правоохранители задержали ранее судимого уроженца Узбекистана.

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О краже из квартиры Рутберг стало известно 3 сентября. Злоумышленникам удалось взломать замок, сообщал Telegram-канал Baza.

Грабители могли знать, что в момент взлома в жилье никого не будет, поскольку артистка уехала на гастроли. По факту случившегося возбудили уголовное дело.