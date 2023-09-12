Криминал 12 сентября 2023, 21:42 Подозреваемого в обезглавливании двух человек в Москве задержали СК: в Зеленограде задержали подозреваемого в убийстве двух мужчин РИА «Новости»

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Сотрудники полиции задержали в Зеленограде 23-летнего мужчину, подозреваемого в двойном убийстве на улице Фестивальной в Москве. Об этом столичный Следственный комитет сообщил в Telegram-канале.

«Кроме того, мужчина проверяется на причастность к убийству молодого человека, совершенного в парке на севере Москвы», — уточнили в ведомстве.

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Следователи планируют назначить амбулаторную психологи-психиатрическую экспертизу в отношении подозреваемого. Также они изучают записи с камер видеонаблюдения.

По данным Telegram-канала «МВД Медиа», полицейские установили личность и задержали злоумышленника менее чем за сутки.

Во вторник, 12 сентября, парковой зоне недалеко от улицы Фестивальная нашли тело человека без головы. По данным столичной прокуратуры, на найденном трупе были множественные колото-резаные раны в области шеи и туловища. Правоохранители возбудили уголовное дело.