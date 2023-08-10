10 августа 2023, 13:30
Подозреваемого в незаконном хранении огнестрельного оружия задержали на МКАД
Сотрудники ГИБДД Москвы задержали мужчину за незаконное хранение огнестрельного оружия
В районе 55-го километра МКАД сотрудники ГИБДД задержали 30-летнего мужчину. Его заподозрили в незаконном хранении огнестрельного оружия. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
В ведомстве уточнили, что сотрудники 2-го Отдельного специализированного батальона ДПС остановили автомобиль «Мерседес GLC» для проверки документов. Один из пассажиров проявил нервозность и избегал контакта с полицейскими.
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Сотрудники ГАИ решили досмотреть автомобиль и обнаружили в «перчаточном ящике» пистолет — ручное короткоствольное гладкоствольное огнестрельное оружие калибра 9 миллиметров.
Против мужчины возбудили уголовное дело.
Ранее дорожные камеры ГИБДД засняли, как жители Бурятии проехали на капоте машины со скоростью 129 километров в час.
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Москва 2023
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