Подозреваемого в насилии над 10-летним ребенком задержали в Нижнем Новгороде

Подозреваемого в совершении насилия над 10-летней школьницей арестовали в Нижнем Новгороде. Им оказался 40-летний мужчина. Об этом сообщили в региональном отделении Следственного комитета РФ.

По данным NewsNN, 22 апреля мужчина напал на школьницу, совершил над ней сексуальное насилие, а затем бросил тело в обрыв. Случай произошел в утренние часы в Горбатовке. Спустя пару дней насильника удалось задержать.

Сегодня ему было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.