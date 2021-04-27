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    27 апреля 2021, 18:59

    Подозреваемого в насилии над 10-летним ребенком задержали в Нижнем Новгороде

    Редакция сайта 360°

    Подозреваемого в совершении насилия над 10-летней школьницей арестовали в Нижнем Новгороде. Им оказался 40-летний мужчина. Об этом сообщили в региональном отделении Следственного комитета РФ.

    По данным NewsNN, 22 апреля мужчина напал на школьницу, совершил над ней сексуальное насилие, а затем бросил тело в обрыв. Случай произошел в утренние часы в Горбатовке. Спустя пару дней насильника удалось задержать.

    Сегодня ему было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.