06 июня 2023, 22:28
Подозреваемого в наркоторговле задержали в Саратове
В Саратове задержали 16-летнего подростка, которого заподозрили в попытке сбыта запрещенных веществ. Об этом сообщили «Народные новости» со ссылкой на местные СМИ.
Молодого человека поймали на Бахметьевской улице около одного из домов. Правоохранители предположили, что подозреваемый оборудовал в городе тайники-закладки, где прятал наркотики.
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Возбуждено уголовное дело.
Наркотики
Задержания
Уголовное дело
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