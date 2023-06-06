Криминал 06 июня 2023, 22:28 Подозреваемого в наркоторговле задержали в Саратове

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В Саратове задержали 16-летнего подростка, которого заподозрили в попытке сбыта запрещенных веществ. Об этом сообщили «Народные новости» со ссылкой на местные СМИ.

Молодого человека поймали на Бахметьевской улице около одного из домов. Правоохранители предположили, что подозреваемый оборудовал в городе тайники-закладки, где прятал наркотики.

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Возбуждено уголовное дело.