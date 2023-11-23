Криминал 23 ноября 2023, 14:51 Подозреваемого в нападении с ножом на косметолога задержали в Москве Мужчину заподозрили в нападении с ножом на косметолога в ее квартире в Москве РИА «Новости»

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На улице Юных Ленинцев в Москве задержали подозреваемого в ограблении 23-летней жительницы, работающей косметологом. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

По данным ведомства, женщина предоставляла услуги в сфере косметологии в своей квартире, расположенной на Народной улице. Мужчина, выдавая себя за клиента, попал в ее жилище. Во время возникшей ссоры он ударил девушку по голове, а после этого, угрожая ножом, забрал 20 тысяч рублей наличными и три мобильных телефона. Затем злоумышленник скрылся с места преступления.

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Полиция задержала подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 31-летний приезжий мужчина. Против него возбудили уголовное дело по статье о разбое.

Ранее другого мужчину задержали за кражу шубы за 230 тысяч рублей из магазина в центре Москвы.