Подозреваемого в нападении на женщину в новосибирском парке задержали

Полицейские и сотрудники Следственного комитета задержали в Новосибирске мужчину, который подозревается в нападении на женщин в Дзержинском районе города. В частности, речь идет о парке «Березовая роща».

Задержанным оказался 45-летний местный житель. Ранее он уже многократно было судим, «в том числе за совершение преступлений против половой неприкосновенности». Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону.

Следствие считает, что ночью 8 августа мужчина, будучи нетрезвым, он встретил в парке незнакомую 32-летнюю женщину. Он подкрался к ней со спины, схватил за шею, начал давить. Жертва потеряла сознание. Тогда подозреваемый ее изнасиловал.

В МВД по Новосибирской области уточнили, что сразу после сообщения о нападении полицейские начали розыск подозреваемого. Кроме того, правоохранители просмотрели записи с камер наблюдения, узнали, кто в момент преступления находился в парке, усилили там патруль. В результате 22 августа подозреваемого задержали.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье УК РФ «Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния, соединенного с угрозой убийством».

Сейчас он находится под стражей. Следователи добавили, что подозреваемый может быть причастен к нападению на женщин в этом и других районах города.