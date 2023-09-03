03 сентября 2023, 13:39
Подозреваемого в нападении на женщину уроженца Средней Азии задержали в Москве
Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на женщину в Москве
Тимирязевский районный суд скоро рассмотрит обвинение в отношении мужчины, которого подозревают в нападении на женщину в районе Дмитровского шоссе. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного Следственного комитета.
По версии следователей, днем 30 августа 29-летний пьяный уроженец Средней Азии напал на незнакомую 29-летнюю женщину, совершил насильственные действия сексуального характера, а затем скрылся с места преступления.
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Пострадавшая обратилась в полицию. Напавшего нашли в кратчайшие сроки, свою вину на допросе он не признал. Теперь против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 132 Уголовного кодекса.
Ранее в Калининграде на два месяца арестовали конюха, который похитил 16-летнюю хозяйку одной из лошадей конного клуба, чтобы увезти подростка в Узбекистан и жениться.
Следственный комитет России
Москва 2023
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