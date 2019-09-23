Подозреваемого в нападении на трех женщин и подростка объявили в розыск в Алтайском крае

По данным следствия, 18 сентября в Славгороде неустановленный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 16-летней девочки.

Следователи также установили еще три факта нападения мужчины на местных жительниц города. Они предположили, что нападения совершил один и тот же мужчина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней», сообщила «Свободная пресса».