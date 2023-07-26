Криминал 26 июля 2023, 23:09 Подозреваемого в налете на микрофинансовую организацию задержали в Гусь-Хрустальном

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В Гусь-Хрустальном задержали 24-летнего местного жителя, которого подозревают в вооруженном ограблении микрофинансовой организации. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Она рассказала, что молодой человек заранее продумал все детали преступления. Он спрятал в кустах недалеко от офиса организации сменную одежду и велосипед, чтобы его не опознали по записям камер видеонаблюдения. Мужчина ворвался в здание в маске и с пистолетом и забрал лежащие в кассы 67 тысяч рублей. К моменту задержания часть похищенного он потратил, чтобы раздать долги. Остальные деньги изъяли правоохранители. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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