Подозреваемого в наезде на полицейского в Каспийске отправили под домашний арест

Советский районный суд Махачкалы отправил под домашний арест на два месяца Камала Идрисова. Мужчину подозревают в наезде на полицейского в Каспийске.

«Суд, рассмотрев материал, удовлетворив ходатайство следствия, поддержанное прокурором, отправил Идрисова К. Х. под домашний арест на два месяца», — привел ТАСС сообщение пресс-службы Верховного суда региона.

Под домашним арестом Идрисов будет находиться до 11 января 2022 года. При этом на него наложили соответствующие запреты.

Вместе с Камалом Идрисовым в наезде на сотрудника полиции подозревают бойца ММА Усмана Нурмагомедова. Предварительно правоохранители выяснили, что 11 ноября мужчины направлялись в аэропорт. Они решили заехать на территорию, где было запрещено движение частных автомобилей. Во время поездки водитель сбил полицейского и отправился на свой рейс.

Ночью 13 ноября подозреваемых доставили в Махачкалу, где они давали показания. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства. По факту наезда на сотурдника полиции завели уголовное дело.