Криминал 01 марта 2023, 17:48 Подозреваемого в мошенничестве жителя Красноярска задержали в Кургане

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В Кургане задержали 19-летнего молодого человека, которого заподозрили в мошенничестве. Об этом написало ИА Ura.ru со ссылкой на региональное МВД.

Задержанный оказался жителем Красноярска. В ведомстве сообщили, что он, выступая в роли курьера, получил от пенсионерки 490 тысяч рублей. Его задержали в одном из городских торговых центров, когда он пытался перевести деньги своим «кураторам».

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В минувший понедельник с пенсионеркой связался неизвестный и представился правоохранителем. Он убедил пожилую женщину, что по вине ее родственницы случилось ДТП, в результате которого пострадали люди. Для решения всех проблем ей предложили заплатить определенную сумму, которую она и передала курьеру. Возбуждено уголовное дело.