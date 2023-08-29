29 августа 2023, 18:14
Подозреваемого в мошенничестве со страховками задержали в Москве
Полиция задержала подозреваемого в мошенничестве со страховками в Москве
Подозреваемого в мошенничестве 32-летнего мужчину задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское. По предварительным данным, он выдавал себя за субагента страховой компании и обманным путем получил 600 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.
По версии следствия, деньги мужчина получил для оформления полисов ОСАГО и КАСКО. Потерпевший перевел подозреваемому 600 тысяч рублей, но получил только один из необходимых документов. Позже выяснилось, что он был поддельным.
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Полиция установила, что подозреваемый ранее действительно работал в страховой компании, однако на момент совершения преступления уже не являлся ее сотрудником.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — уточнили в пресс-службе МВД.
В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее московская пенсионерка отдала мошенникам более восьми миллионов рублей.
МВД РФ
Преступления
Москва 2023
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