Криминал 29 августа 2023, 18:14 Подозреваемого в мошенничестве со страховками задержали в Москве Полиция задержала подозреваемого в мошенничестве со страховками в Москве РИА «Новости»

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Подозреваемого в мошенничестве 32-летнего мужчину задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское. По предварительным данным, он выдавал себя за субагента страховой компании и обманным путем получил 600 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

По версии следствия, деньги мужчина получил для оформления полисов ОСАГО и КАСКО. Потерпевший перевел подозреваемому 600 тысяч рублей, но получил только один из необходимых документов. Позже выяснилось, что он был поддельным.

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Полиция установила, что подозреваемый ранее действительно работал в страховой компании, однако на момент совершения преступления уже не являлся ее сотрудником.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — уточнили в пресс-службе МВД.

В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее московская пенсионерка отдала мошенникам более восьми миллионов рублей.