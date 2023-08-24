Криминал 24 августа 2023, 11:42 Подозреваемого в мошенничестве на 14 миллионов рублей будут судить в Москве В Москве будут судить мужчину по подозрению в мошенничестве на 14 миллионов рублей Фото: freepik.com

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В столице состоится суд над 35-летнем мужчиной, которого подозревают в крупном мошенничестве. Он мог обмануть четырех человек на 14 миллионов рублей под видом инвестиций в свой бизнес, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным ведомства, с 2016 по 2018 год житель столицы знакомился с горожанами и предлагал им вложиться в его несуществующий бизнес, обещая крупную прибыль. Поверив злоумышленнику, жертвы отдавали ему деньги, но доходов так и не увидели. Вложенные средства инвесторам также никто не вернул. Общая сумма ущерба составила около 14 миллионов рублей.

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«В настоящее время уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации направлено в Останкинский районный суд города Москвы», — говорится в сообщении МВД.

Обвиняемый находится под домашним арестом в ожидании приговора.

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