Подозреваемого в мошенничестве блогера-миллионника поймали в Москве

Блогера-миллионника, подозреваемого в мошенничестве, задержали сотрудники полиции в Москве. По данным правоохранителей, подозреваемый с соучастниками рекламировали систему инвестирования, которая якобы должна была позволить получить крупный заработок.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, блогер находился в розыске. Ранее полиция установила, что подозреваемый вместе с соучастниками создали в Сети несколько аккаунтов для обмана пользователей.

«Денежные средства, вложенные пользователями, должны были поступать в букмекерские конторы путем автоматического распределения ставок. Но вместо этого деньги поступали на счета третьих лиц», — пояснили в ведомстве.

Затем злоумышленники обналичивали их и распоряжались по своему усмотрению. Чтобы увеличить аудиторию, в аккаунтах публиковали фальшивые положительные отзывы о работе системы инвестирования. Пользователи, которые верили рекламе, перечисляли деньги на указанные счета, но обещанную аферистами прибыль не получали, как и вложенные средства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Предполагаемому организатору этого бизнеса 27 лет. Он задержан. Трем фигурантов дела избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и подписки о невыезде. Еще одна обвиняемая находится в международном розыске. Расследование продолжается.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о блогере Хизри Запирове. На его аккаунты в соцсетях подписаны несколько миллионов человек, он снимает пранки и свою езду на дорогих автомобилях.