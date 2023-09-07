Криминал 07 сентября 2023, 16:55 Подозреваемого в многомиллионном мошенничестве задержали в Москве Подозреваемого в мошенничестве на 78 млн рублей задержали в Москве Пресс-служба МВД

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Подозреваемого в мошенничестве под предлогом транспортировки денежных средств задержали в Москве. Ущерб составил 78 миллионов рублей, сообщила в Telegram-канале пресс-служба МВД России.

По предварительным данным, иностранный гражданин заключил договор с частным предприятием по охране и сопровождению материальных ценностей. В апреле 2022 года он передал руководителю организации 50 миллионов рублей, которые нужно были перевезти в Подмосковье.

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Однако вечером ему позвонили и сообщили, что деньги и транспортные средства, в которых их перевозили, изъяли правоохранительные органы. Подозреваемый потребовал от потерпевшего еще 13,5 миллиона рублей для возврата утраченных средств. После получения указанной суммы злоумышленник перестал выходить на связь.

Иностранный гражданин, которому принадлежали деньги, обратился в полицию только в мае 2023 года. За месяц до происшествия потерпевший также передал данной компании для транспортировки 40 миллионов рублей. Однако до места назначения доставили чуть больше половины этой суммы.

Следователи возбудили уголовное дело. Полицейские задержали руководителя охранного предприятия в Борисовском проезде. В отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжат.

Ранее мошенники убедили москвичку отдать более миллиона рублей, заявив о проверке ЦБ.