Подозреваемого в миллионных хищениях кассира из Ачинска объявили в розыск

Сотрудница ачинского отделения банка вынесла почти 23 миллиона рублей в коробке и пропала, считает следствие. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», девушку объявили в розыск.

По данным правоохранителей, Анна Григорьева украла 15 миллионов рублей, более 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро. Она исчезла ночью с 6 на 7 декабря — с собой у нее были только ключи и паспорт. Волонтеры разместили в социальных сетях пост с просьбой помочь найти человека.

Об исчезновении девушки сообщила ее мама: она пришла в полицию 7 декабря. Правоохранители начали поиск кассира, на нее уже разослали ориентировку. Среди особых примет указаны татуировки на обоих веках, а также гетерохромия: один глаз у девушки карий, а другой зеленый. Рост пропавшей 160 сантиметров, телосложение среднее. Светлые волосы пострижены под каре, а под левой бровью шрам.