Подозреваемого в квартирной краже задержали в Ростовской области | 360°

Криминал 05 октября 2022, 23:50 Поделиться Telegram

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Viber Подозреваемого в квартирной краже задержали в Ростовской области

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В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, которого заподозрили в краже. Об этом сообщил «Царьград».

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В полицию обратилась 71-летняя жительница Цимлянска, которая заявила, что у нее из квартиры украли 97 тысяч рублей. Правоохранители предполагают, что к преступлению может быть причастен ее сосед, который ранее был судим.

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