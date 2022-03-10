Подозреваемого в краже задержали в Тюмени

В Тюмени задержали 37-летнего местного жителя, которого заподозрили в краже. Об этом написало ИА Ura.ru со ссылкой на региональное МВД.

За помощью к правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что у нее украли ювелирные украшения на общую сумму в 700 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался ее сосед. По его словам, женщина попросила его забрать из квартиры ее вещи, среди которых оказались ключи. Оставив их себе, подозреваемый проник в квартиру к соседке и похитил 26 золотых украшений.

Возбуждено уголовное дело.