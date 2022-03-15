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    15 марта 2022, 14:46

    Подозреваемого в краже задержали в Ростовской области

    Артур Блянихов

    В Ростовской области задержали 28-летнего мужчину, которого заподозрили в краже. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

    За помощь к правоохранителям обратилась жительница Таганрога. Она рассказала, что провела с подозреваемым несколько дней. Когда он исчез, она обнаружила пропажу 700 тысяч рублей со своей банковской карты.

    После задержания выяснилось, что подозреваемый запомнил пароли, которые девушка вводила при входе в банковские приложения. Воспользовавшись ее отсутствием, мужчина перевел ее деньги себе на счет. Возбуждено уголовное дело.