Подозреваемого в краже задержали в Ростовской области

В Ростовской области задержали 28-летнего мужчину, которого заподозрили в краже. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

За помощь к правоохранителям обратилась жительница Таганрога. Она рассказала, что провела с подозреваемым несколько дней. Когда он исчез, она обнаружила пропажу 700 тысяч рублей со своей банковской карты.

После задержания выяснилось, что подозреваемый запомнил пароли, которые девушка вводила при входе в банковские приложения. Воспользовавшись ее отсутствием, мужчина перевел ее деньги себе на счет. Возбуждено уголовное дело.