Подозреваемого в краже задержали в Курганской области

В Шадринске (Курганская область) правоохранители задержали мужчину, которого заподозрили в краже денег. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

В ведомстве рассказали, что в одном из городских супермаркетов посетитель обронил банковскую карту. Ее подобрал 23-летний мужчина и расплатился ею в кафе, потратив на еду и напитки три с половиной тысячи рублей. Полицейские поймали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.