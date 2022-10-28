Подозреваемого в краже у ребенка задержали в Перми | 360°

Криминал 28 октября 2022, 04:20 Подозреваемого в краже у ребенка задержали в Перми

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В Перми задержали мужчину, которого заподозрили в краже телефона у шестилетней девочки. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное МВД.

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Кража произошла 13 октября. В ведомстве рассказали, что подозреваемый выхватил телефон у ребенка и скрылся. За помощью к правоохранителям обратился отец девочки. Стражи правопорядка поймали злоумышленника. Он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.