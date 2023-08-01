Криминал 01 августа 2023, 14:00 Подозреваемого в краже трех миллионов рублей задержали в Москве Полиция задержала в Москве мужчину, подозреваемого в краже у друга трех миллионов рублей РИА «Новости»

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Мужчину, подозреваемого в краже трех миллионов рублей у своего друга в Москве, задержали оперативники. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данным правоохранителей, 55-летний мужчина сопровождал своего знакомого в поездке на машине в Москву. На заправке в районе Варшавского шоссе они остановились, чтобы отдохнуть, и потерпевший уснул. Подозреваемый же достал из сумки друга деньги, после чего скрылся.

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При задержании полицейские сумели найти порядка 1,2 миллиона рублей из похищенной суммы. Деньги вернут владельцу.

Против мужчины возбудили уголовное дело по признакам кражи в особо крупном размере. Злоумышленника заключили под стражу.

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