Криминал 21 декабря 2023, 18:53 Подозреваемого в краже телефона в метро задержали в Москве Полиция задержала подозреваемого в краже телефона у пассажира в московском метро Пресс-служба МВД

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Оперативники задержали подозреваемого в краже мобильного телефона стоимостью 80 тысяч рублей в одном из вагонов поезда на Сокольнической линии метро в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

По информации ведомства, 26-летний потерпевший уснул, держа дорогостоящий телефон в руках. Злоумышленник аккуратно выхватил мобильник и покинул вагон.

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В результате оперативных мероприятий сотрудники УВД в течение двух дней вышли на след предполагаемого преступника. Им оказался безработный 22-летний приезжий, проживающий в хостеле на улице Ольховая.

Мужчину задержали. Он успел продать украденный телефон и потратить полученные средства. Полицейские смогли определить место совершения сделки и изъять похищенный гаджет, который вскоре возвратят владельцу.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье о краже. Его заключили под стражу.

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