Криминал 15 января 2024, 18:11 Подозреваемого в краже телефона у продавца магазина задержали в Москве Полиция задержала 18-летнего подозреваемого в краже телефона у продавца магазина РИА «Новости»

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Московские полицейские задержали 18-летнего молодого человека, подозреваемого в краже телефона у продавца магазина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В московскую полицию обратилась сотрудница одного из продуктовых магазинов, расположенных на Большой Семеновской улице. Она пожаловалась, что положила сотовый телефон на транспортерную ленту. После сзади внезапно подошел мужчина и положил товар так, что закрыл смартфон. Таким образом он украл гаджет и скрылся с места происшествия.

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В результате оперативно-разыскных мероприятий стражи правопорядка задержали подозреваемого на улице Теплый Стан. Во время досмотра у него изъяли украденную вещь. Вскоре телефон вернут потерпевшей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее женщина украла дорогой телефон у пассажирки автобуса в Москве.