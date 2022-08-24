Подозреваемого в краже с месторождения задержали на Ямале

В ЯНАО задержали ранее судимого 31-летнего местного жителя, которого заподозрили в краже. Об этом написало ИА Ura.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

За помощью к правоохранителям обратился представитель одной из организаций. Он сообщил, что с территории месторождения в Пуровском районе украли 500-метровый кабель. Нанесенный ущерб превысил 85 тысяч рублей. Полицейские задержали подозреваемого. Мужчина признался в краже. По его словам, он сдал кабель в пункт приема цветного металла и выручил за него 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.