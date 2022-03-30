Подозреваемого в краже ноутбука задержали в Таганроге

В Таганроге задержали 25-летнего местного жителя, которого заподозрили в краже. Об этом сообщил «Царьград».

За помощью к правоохранителям обратилась 28-летняя сотрудница одного городского предприятия. Женщина заявила о пропаже ноутбука, который она оставила на рабочем месте, уходя домой. Сотрудники полиции поймали вероятного вора. Он признался, что разбил окно и проник в офисное помещение, после чего похитил устройство и скрылся. Возбуждено уголовное дело.