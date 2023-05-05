Криминал 05 мая 2023, 08:29 Подозреваемого в краже медалей ветерана ВОВ задержали в Крыму Представитель МВД Волк: подозреваемого в краже 13 медалей ветерана ВОВ задержали в Крыму РИА «Новости»

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Полицейские в Крыму задержали мужчину, которого заподозрили в краже 13 наград ветерана Великой Отечественной войны. Речь, в частности, идет о двух орденах «За взятие Берлина» и «За боевые заслуги». Такое заявление сделала официальный представитель МВД России Ирина Волк в комментарии ТАСС.

Она рассказала, что местный житель обратился в ОМВД России по Симферопольскому району с заявлением о пропаже из дома медалей и орденов его отца-ветерана. Среди них — ордена Красной Звезды и Отечественной войны, медали «За взятие Берлина» и «За боевые заслуги».

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«Следствием установлено, что злоумышленник проник в помещение, взломав входную дверь. Он похитил 13 семейных реликвий, а также видеоаппаратуру и личные вещи хозяина», — сообщила Волк.

Открыто уголовное дело о краже. Подозреваемого задержали, в его доме провели обыск и нашли там восемь из 13 похищенных медалей. Мужчине может грозить до шести лет тюрьмы.