Подозреваемого в краже картин поймали в Ленобласти

В Ленинградской области задержали мужчину, которого заподозрили в краже картин, общая стоимость которых составила четыре миллиона рублей. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на местные СМИ.

За помощью к правоохранителям обратилась местная жительница, которая рассказала о краже 400 картин художника Николая Овчинникова из частного дома. Подозреваемого задержали в Шушарах на Московском шоссе. Им оказался 41-летний мужчина, который был судим за угоны авто и кражи. Возбуждено уголовное дело.