Криминал 20 марта 2024, 15:38 Подозреваемого в краже из банковских ячеек 450 тысяч долларов и 30 тысяч евро задержали в Сочи

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В аэропорту в Сочи при попытке покинуть Россию задержали гражданина Молдавии, которого подозревают в краже крупной суммы из банковских ячеек в Петербурге. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Предположительно, он использовал современные технологии, с помощью которых вскрывал чужие банковские ячейки и забирал оттуда ценности. В общей сложности он присвоил не меньше 450 тысяч долларов и 30 тысяч евро.

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Подозреваемый признался, что наводки ему давали знакомые. Кроме того, в квартире, которую мужчина снимал в Люберцах, нашли ювелирные украшения и крупную сумму денег. Полицейские проверяют, кому он могли принадлежать и сколько было краж.

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