Подозреваемого в краже драгоценностей поймали в Ростовской области

Отмечается, что мужчина вошел в доверие к девушке и поехал вместе с ней в гости к ее бабушке. Разузнав, где лежат драгоценности, он украл их, когда пенсионерка вместе с внучкой вышла из комнаты. Сумма ущерба превысила 350 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.