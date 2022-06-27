Подозреваемого в краже дорогого кулона задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали 41-летнего уроженца Азербайджана, которого заподозрили в краже. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.

По данным издания, кража произошла в одном из баров на Думской улице. Правоохранители предполагают, что подозреваемый снял с шеи 22-летнего молодого человека кулон стоимостью 150 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Отмечается, что задержанный уже привлекался к ответственности за кражу двух телефонов зимой прошлого года.