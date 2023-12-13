Криминал 13 декабря 2023, 18:24 Подозреваемого в краже автомобиля почти за 2 млн рублей задержали в Москве Полиция задержала в Москве подозреваемого в краже иномарки за 1,8 млн рублей Фото: ГУ МВД РФ

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Оперативники арестовали в Москве мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля стоимостью 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного управления МВД.

По информации ведомства, подозреваемым оказался 47-летний мужчина, который ранее уже имел проблемы с законом. Он завязал знакомство с 63-летним жителем Зеленограда и, предложив выпить вместе, попал в его жилище.

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Из квартиры гость похитил ключи от автомобиля марки Mitsubisi. Затем злоумышленник направился на стоянку, где находилась машина, сел в нее и уехал.

К настоящему времени угнанный транспорт изъяли. Позже его вернут законному владельцу.

Угонщику предъявили обвинение по статье о краже. Его заключили под стражу.

Ранее москвича уличили в ложном доносе о краже автомобиля. Мужчина продал свой автомобиль несколько лет назад, но забыл снять его с регистрационного учета, из-за чего он стал получать штрафы за нарушение ПДД.