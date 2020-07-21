Подозреваемого в изнасилованиях мужчину задержали в Южном Бутово

Следователи задержали мужчину подозреваемого в изнасиловании семи женщин в Южном Бутово. Все преступления были совершены в июле. Пострадавшие уже опознали мужчину.

Преступник совершал «насильственные действия сексуального характера» в основном по вечерам. В полицию с начала июля обратилось семь девушек, который пострадали от рук преступника. Все женщины описали мужчину по одинаковым приметам.

В отношении подозреваемого 1991 года рождения, возбуждены уголовные дела по статье ч. 1 ст. 132 Уголовного кодекса России за насилие, сообщается на сайте Следственного комитета. Сейчас сотрудники проводят необходимые следственные работы. Известно, что три девушки уже опознали нападавшего. Расследование уголовного дела продолжается.