Подозреваемого в изнасиловании задержали в Петербурге | 360°

Криминал 29 сентября 2022, 21:05 Поделиться Telegram

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Viber Подозреваемого в изнасиловании задержали в Петербурге

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В Санкт-Петербурге задержали жителя Архангельской области, которого заподозрили в изнасиловании. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

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По данным информагентства, изнасилование произошло в ночь на 28 сентября в одном из домов на набережной Фонтанки. Пострадавшая рассказала, что мужчина вломился к ней в квартиру и надругался над ней, после чего сбежал. Возбуждено уголовное дело.

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