Подозреваемого в изнасиловании задержали в Петербурге | 360°

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29 сентября 2022, 21:05

Подозреваемого в изнасиловании задержали в Петербурге

Криминал

29 сентября 2022, 21:05

Подозреваемого в изнасиловании задержали в Петербурге

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В Санкт-Петербурге задержали жителя Архангельской области, которого заподозрили в изнасиловании. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

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По данным информагентства, изнасилование произошло в ночь на 28 сентября в одном из домов на набережной Фонтанки. Пострадавшая рассказала, что мужчина вломился к ней в квартиру и надругался над ней, после чего сбежал. Возбуждено уголовное дело.

Санкт-Петербург

Задержания

Уголовное дело

Изнасилования

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