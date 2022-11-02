Подозреваемого в изнасиловании задержали в Петербурге | 360°

Криминал 02 ноября 2022, 17:47 Подозреваемого в изнасиловании задержали в Петербурге

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В Санкт-Петербурге задержали 27-летнего мигранта, которого заподозрили в грабеже и изнасиловании женщины. Об этом сообщил FlashNord со ссылкой на региональный Следком.

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«Невские новости» написали, что преступление произошло в Некрасовском саду в минувшее воскресение. По версии следствия, подозреваемый надругался над 37-летней женщиной и забрал у нее мобильный телефон. Возбуждено уголовное дело.