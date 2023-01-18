18 января 2023, 23:17
Подозреваемого в изнасиловании задержали в Ленобласти
В Ленинградской области задержали 19-летнего молодого человека, которого заподозрили в сексуальном насилии над знакомой. Об этом сообщила NevaToday.
В минувшее воскресение за помощью к правоохранителям обратилась 19-летняя местная жительница. Она рассказала, что над ней надругался приятель.
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По словам девушки, злоумышленник заломил ей руку за спиной и изнасиловал. Полицейские поймали молодого человека. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Ленинградская область
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