Криминал 18 января 2023, 23:17 Подозреваемого в изнасиловании задержали в Ленобласти

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В Ленинградской области задержали 19-летнего молодого человека, которого заподозрили в сексуальном насилии над знакомой. Об этом сообщила NevaToday.

В минувшее воскресение за помощью к правоохранителям обратилась 19-летняя местная жительница. Она рассказала, что над ней надругался приятель.

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По словам девушки, злоумышленник заломил ей руку за спиной и изнасиловал. Полицейские поймали молодого человека. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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