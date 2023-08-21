Криминал 21 августа 2023, 18:59 Подозреваемого в изнасиловании задержали на юго-востоке Москвы СК будет ходатайствовать об аресте обвиняемого в изнасиловании на улице Гурьянова в Москве РИА «Новости»

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В Москве задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании на юго-востоке столицы. Следствие будет ходатайствовать о его аресте. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

По данным ведомства, днем 20 августа подозреваемый напал на незнакомую 32-летнюю женщину на седьмом этаже одного из жилых домов на улице Гурьянова в Москве. Он изнасиловал девушку и скрылся. Она обратилась в полицию.

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Мужчину быстро задержали и предъявили обвинение по статье 91 Уголовного кодекса Российской Федерации.

«В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Люблинским районным судом города Москвы об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

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