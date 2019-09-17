Подозреваемого в изнасиловании врача задержали в Саратове

Саратовского врача изнасиловали по пути к пациенту Подробнее

По информации следствия, днем 16 сентября врач отправилась из поликлиники Кировского района к пациенту, который жил в поселке Завокзальный. Девушка заблудилась и попросила прохожего помочь ей найти адрес. Мужчина согласился, предложил проводить медика прямо до нужного дома, но увел врача к пустырю.

Когда рядом уже никого не было, незнакомец схватил свою жертву за шею, повалил на землю и изнасиловал. После этого мужчина убежал, а девушка рассказала о случившемся сотрудникам полиции.

Источник фото: пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

Следователи задержали подозреваемого, которого опознала врач. Им оказался местный житель, уже имевший несколько судимостей.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения. Кроме того, специалисты занимаются сбором доказательств и устанавливают все детали произошедшего.