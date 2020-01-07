    07 января 2020, 18:47

    Подозреваемого в изнасиловании школьницы задержали в Подмосковье

    Анатолий Минкин

    В ходе расследования уголовного дела об изнасиловании 14-летней школьницы следователи задержали в городском округе Пущино 23-летнего подозреваемого. Известно, что на пострадавшую девочку напали в минувший понедельник, 6 января. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

    В ходе проведенного допроса мужчина признался в совершении преступления. Сейчас сотрудники ведомства проводят мероприятия для установления всех обстоятельств преступления. В ближайшее время следователи намерены ходатайствовать об аресте подозреваемого.

    РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органов уточнило, что мужчина напал на школьницу, когда она выходила из леса после пикника. При этом с собой у девочки был небольшой топорик.

    Сначала мужчина начал объясняться школьнице в любви и пригласил ее на прогулку на что получил резкий отказ. Злоумышленник решил не сдаваться и напал на свою пассию. Школьница пыталась отбиться топориком, но мужчина выхватил ее оружие и выкинул, после чего потащил свою жертву в лесной массив, где изнасиловал.

    Теперь несостоявшемуся ухажеру грозит до 15 лет лишения свободы.