Подозреваемого в изнасиловании школьницы задержали в Подмосковье

В ходе проведенного допроса мужчина признался в совершении преступления. Сейчас сотрудники ведомства проводят мероприятия для установления всех обстоятельств преступления. В ближайшее время следователи намерены ходатайствовать об аресте подозреваемого.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органов уточнило, что мужчина напал на школьницу, когда она выходила из леса после пикника. При этом с собой у девочки был небольшой топорик.

Сначала мужчина начал объясняться школьнице в любви и пригласил ее на прогулку на что получил резкий отказ. Злоумышленник решил не сдаваться и напал на свою пассию. Школьница пыталась отбиться топориком, но мужчина выхватил ее оружие и выкинул, после чего потащил свою жертву в лесной массив, где изнасиловал.

Теперь несостоявшемуся ухажеру грозит до 15 лет лишения свободы.