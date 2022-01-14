Подозреваемого в изнасиловании падчерицы арестовали в Омске

Советский районный суд Омска отправил под стражу мужчину, которого заподозрили в изнасиловании 15-летней девушки. Школьница является дочерью его сожительницы.

Он проведет под стражей два месяца. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова.

Ранее жительница Омска заявила на своего сожителя в полицию. По ее словам, когда она была на работе, он изнасиловал ее 15-летнюю дочь. При этом мужчина, скрываясь от правоохранительных органов, залез на дерево, снять его оттуда помогли сотрудники МЧС.

Во время задержания мужчина находился в неадекватном состоянии: он был пьян и, по некоторым данным, находился под действием наркотиков.

Пострадавшую девушку госпитализировали в больницу. По данным СМИ, ей потребовалась операция.

Известно, что арестованный уже восемь раз был судим за кражи, кроме того, у него есть непогашенный условный срок. Об этом написало РИА «Новости». Мать школьницы жила с ним на протяжении шести лет. По ее утверждению, когда он не употреблял, то вел себя нормально.