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    14 января 2022, 09:30

    Подозреваемого в изнасиловании падчерицы арестовали в Омске

    Наза Салех Захи

    Советский районный суд Омска отправил под стражу мужчину, которого заподозрили в изнасиловании 15-летней девушки. Школьница является дочерью его сожительницы.

    Подозреваемого в изнасиловании падчерицы арестовали в Омске

    Он проведет под стражей два месяца. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова.

    Ранее жительница Омска заявила на своего сожителя в полицию. По ее словам, когда она была на работе, он изнасиловал ее 15-летнюю дочь. При этом мужчина, скрываясь от правоохранительных органов, залез на дерево, снять его оттуда помогли сотрудники МЧС.

    Во время задержания мужчина находился в неадекватном состоянии: он был пьян и, по некоторым данным, находился под действием наркотиков.

    Пострадавшую девушку госпитализировали в больницу. По данным СМИ, ей потребовалась операция.

    Известно, что арестованный уже восемь раз был судим за кражи, кроме того, у него есть непогашенный условный срок. Об этом написало РИА «Новости». Мать школьницы жила с ним на протяжении шести лет. По ее утверждению, когда он не употреблял, то вел себя нормально.