Криминал 25 августа 2023, 15:28 Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетних в 2011 году задержали в Москве СК задержал подозреваемого в изнасиловании подростков в Москве в 2011 году РИА «Новости»

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В рамках расследования дел прошлых лет московские следователи установили личность и задержали мужчину по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней, которое он совершил на северо-востоке Москвы в 2011 году. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

По данным ведомства, 16 октября 2011 года двое мужчин в лесопарковой зоне на улице Лескова в Москве изнасиловали незнакомых несовершеннолетних девушек. Совершив преступление, подозреваемые скрылись.

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На основе ранее изъятых физических доказательств провели современные сложные судебные экспертизы и идентифицировали одного из преступников. Им оказался мужчина 1986 года рождения.

В отношении второго подозреваемого возбудили отдельное уголовное дело, его продолжат искать.

Ранее подозреваемого в изнасиловании задержали на юго-востоке Москвы.