Подозреваемого в изнасиловании липецкой школьницы поймали в Подмосковье

Подозреваемого в изнасиловании 14-летней школьницы в Липецке спустя два месяца задержали в Московской области. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

По данным ведомства, злоумышленник в ночь на 5 июля затащил в свой автомобиль девочку и изнасиловал ее. О случившемся правоохранителям сообщила мать пострадавшей школьницы. Насильник смог скрыться и был объявлен в розыск.

В итоге его смогли задержать в Подмосковье, после этого его и доставлен в следственный отдел по Октябрьскому округу Липецка. В ближайшее время будет решен вопрос о его заключении под стражу.

Накануне предполагаемого педофила поймали в Новосибирской области. Подозреваемый приставал к детям за зданием магазина в лесополосе.

В Госдуме ранее предложили ужесточить наказания для педофилов за повторное домогательство детей и за преступления такого характера в отношении двух и более детей. Депутаты полагают, что таких преступников стоит отправлять за решетку пожизненно. Такое же наказание, по их мнению, стоит применять для тех преступников, которые, помимо педофилии, совершили другое тяжкое или особо тяжкое преступление.